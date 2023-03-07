Минобороны РФ сообщило об освобождении из украинского плена 90 российских военнослужащих

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Источник: ТАСС

Минобороны РФ. Maksim Konstantinov/globallook.com

90 российских военнослужащих возвращены с подконтрольных Киеву территорий. Об этом сообщило во вторник министерство обороны РФ.

«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении ведомства.

В нем также указывается, что все освобожденные 7 марта из плена будут доставлены в Москву, где им предстоит лечение и реабилитация.

Украинская сторона пока никак не комментировала обмен.

Ранее сообщалось, что 44 российских военных были возвращены из плена 18 февраля.