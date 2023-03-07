Глава МО Литвы Анушаускас: Вильнюс и Берлин договорились о необходимости усиления ПВО восточного фланга НАТО

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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, IMAGO/Adomas Daunoravicius / globallookpress.com

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс договорился с Германией о необходимости усилить противовоздушную оборону восточных рубежей НАТО, Литва хотела бы видеть больше боевых самолётов и средств ПВО.

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны», - сообщил Анушаускас на пресс-конференции с главой военного ведомства ФРГ Борисом Писториусом в Вильнюсе.

Ранее глава Литвы Науседа призвал Запад переступить «красные линии» по Украине и начать поставки Киеву дальнобойных вооружений.