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Глава МО Литвы Анушаускас: Вильнюс и Берлин договорились о необходимости усиления ПВО восточного фланга НАТО

, 16:09

Глава МО Литвы Анушаускас: Вильнюс и Берлин договорились о необходимости усиления ПВО восточного фланга НАТО
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, IMAGO/Adomas Daunoravicius / globallookpress.com

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Вильнюс договорился с Германией о необходимости усилить противовоздушную оборону восточных рубежей НАТО, Литва хотела бы видеть больше боевых самолётов и средств ПВО.

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны», - сообщил Анушаускас на пресс-конференции с главой военного ведомства ФРГ Борисом Писториусом в Вильнюсе. 

Ранее глава Литвы Науседа призвал Запад переступить «красные линии» по Украине и начать поставки Киеву дальнобойных вооружений.

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