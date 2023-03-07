Комитет Палаты общин: Великобритании не способна отвечать на угрозы безопасности из-за помощи Украине

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Танк Challenger 2. Фото: UK Ministry of Defence/globallook.com

Комитет по обороне Палаты общин Великобритании заявил в своём отчете, что обороноспособность страны снизилась в связи с истощением запасов вооружения и проблемами в его производстве.

Сейчас ставится под сомнение не только военная помощь Украине, но и способность Великобритании отражать угрозы собственной безопасности, сообщается в отчёте.

В документе сказано, что Великобритания и союзники по НАТО сократили свои запасы вооружений до «опасно низкого уровня».

Ранее посол Украины в Лондоне заявил, что Великобритания предоставит Киеву вдвое больше танков Challenger 2, чем обещала.