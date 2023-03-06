Эксперт Дандыкин: ВСУ увеличили интенсивность обстрелов городов в ДНР

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Источник: Радио 1

MOD Russia / globallookpress.com

Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность ракетных обстрелов социальных объектов и мирных граждан в Донецкой области. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Радио 1» сообщил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно словам военного эксперта, самые жестокие бои идут в районе Артемовска. При этом, как отметил специалист, по некоторым данным украинское командование отводит свои подразделения из города.

Дандыкин также добавил, что вопреки увеличению интенсивности обстрелов со стороны Киева, российская армия продолжит освобождать новые территории, а противник будет «покидать свои рубежи».