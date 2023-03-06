В офисе Антониу Гутерреша надеются, что зерновая сделка будет пролонгирована

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Источник: РИА Новости

В ООН выражают надежду, что зерновая сделка будет продлена, переговоры ведутся. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.



«Мы продолжаем вести дискуссии со всеми заинтересованными сторонами. Генсек хочет видеть продолжение этой сделки, она крайне важна», - заявил Стефан Дюжаррик.



Черноморская зерновая инициатива была подписана в Стамбуле 22 июля 2022 года. Ее подписали Россия, Турция, ООН и Украина.



Срок договора истекал 18 ноября 2022 года, но предусматривал автоматическое пролонгирование на 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон, 18 марта 2023 года срок действия договора истекает.



По условиям соглашения в Чёрном море были согласованы безопасные морские коридоры из портов Одессы, Черноморска и порта Южный для транспортировки украинского зерна, снятия санкций против России для экспорта российского продовольствия и удобрений.



Это условие соглашения не было выполнено.



