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Источник: РИА "Новости"

Киев, unsplash.com/photos/mssI4TLAEBs

Бывший советник руководителя Пентагона полковник Дуглас Макгрегор днем в понедельник, 6 марта, выразил мнение, что Украина к настоящему моменту потерпела крах как национальное государство.

Дуглас Макгрегор полагает, что Украина как национальное государство "уже мертва". По словам экс-советника главы Пентагона, сорок процентов украинских городов уничтожены, а вся промышленная база, имевшая реальную цену, перешла в состав России, поскольку речь идет о регионах, где традиционно живут русские.

Макгрегор обратил внимание на то, что за год территорию Украины покинули миллионы человек, а ее население с 38 миллионов сократилось до 18-22.