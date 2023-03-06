С 9 по 15 марта пройдут учения НАТО по управлению кризисными ситуациями

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, w80 / globallookpress.com

С 9 по 15 марта пройдут ежегодные учения НАТО по управлению кризисными ситуациями, которые направлены на "проверку механизмов принятия решений и консультаций на стратегическом военно-политическом уровне".

В пресс-службе Североатлантического альянса отметили, что в учениях примут участие гражданские и военные штабы в странах-членах блока, а также в Швеции и Финляндии, штаб-квартира, а также стратегические командования. Уточняется, что развернутые силы в учебных маневрах участвовать не будут.

Известно, что учения, в частности, будут включать в себя обмен информацией между НАТО и институтами Европейского союза.