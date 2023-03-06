Путин обсудил с Мирзиеевым стратегическое партнерство РФ и Узбекистана

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Источник: Кремль

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым стратегическое партнерство двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно последней информации, в понедельник, 6 марта, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Шавкатом Мирзиеевым, в рамках которого политики обсудили ряд актуальных вопросов дальнейшего развития отношений России и Узбекистана, стратегического партнерства и союзничества двух стран, в частности, в области реализации перспективных проектов в торгово-экономической сфере.