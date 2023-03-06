Представитель МИД Ирана Канаани: визит главы МАГАТЭ Гросси в Тегеран открыл новую главу в сотрудничестве

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Rosatom/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил на пресс-конференции, что поездка гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран открыла новую главу в двухстороннем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ.

«Поездка Гросси в Иран открыла новую главу в двустороннем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ», - процитировало слова Канаани агентство ISNA.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси информировал, что Тегеран «на высоком уровне» пообещал сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.