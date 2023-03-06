Louis Vuitton призвал советника главы офиса Зеленского Подоляка учить географию после его нападок на бренд за «V» в проморолике

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Флаг Франции, Ilya Galakhov / globallookpress.com

Французский Louis Vuitton призвал советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка учить географию после его нападок на бренд за буквы «V» в проморолике. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews.

Некоторое время назад Подоляк резко высказался по поводу нового проморолика модного дома, в котором, согласно точке зрения советника, высказана поддержка действий Российской Федерации.

«Louis Vuitton призвал советника главы офиса Зеленского Подоляка учить географию после его скандальной нападки на бренд за буквы “V” в проморолике», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Отмечается, что компания разместила на своей странице в социальной сети пост с подписью «вивчайте географiю» на фоне флага Французской Республики.

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор выступил с прогнозом, согласно которому Вашингтон после поражения киевской стороны бросит президента Владимира Зеленского и постарается замолчать все свои действия.