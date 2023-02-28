Политолог Крутаков: США нужен Крым для достижения господства в Черном море

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Источник: Народные Новости

Serguei Fomine / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки хотят взять контроль над Крымом, чтобы достичь господства в водах Черного моря. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Народные Новости» рассказал преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Комментируя слова советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который заявил, что статус Крыма может быть пересмотрен в будущем, эксперт отметил, что Вашингтон стремится передать полуостров Киеву с целью стать доминирующей силой в Средней Азии.

Крутаков также добавил, что черноморское побережье исторически считалось важным пересечением торговых путей, поэтому США хотят получить контроль над ним.