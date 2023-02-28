Пресс-секретарь Песков: Владимир Путин пока не делал никаких заявлений, касающихся участия в президентских выборах

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Источник: Народные Новости

Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно своего участия в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Согласно словам госслужащего, которые приводит интернет-издание «Народные Новости», в настоящее время говорить о президентских выборах преждевременно. Более того, как отметил пресс-секретарь президента РФ, у Путина в условиях спецоперации много дел, поэтому ему не до «предвыборных настроений».

«Мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении или невыставлении своей кандидатуры», - заключил Песков.