Политолог Журавлев: Китай относится к России как к союзнику, а не другу или товарищу

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Источник: Вечерняя Москва

MFA Russia / globallookpress.com

Отношения между Китаем и Россией можно назвать союзническими, но не дружескими или товарищескими, потому что Пекин абсолютно точно не намерен жертвовать американским рынком

ради российских интересов. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» рассказал научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Согласно словам эксперта, современный Китай заинтересован в том, чтобы рядом с ним находилась сильная Россия для противостояния с США. В ином случае американская сторона будет доминировать на мировой арене, ведь Пекин явно проигрывает Вашингтону в военном плане.

Как отметил Журавлев, Россия является для Китая одним из инструментов для достижения политического лидерства в мире. Он также добавил, что Пекин готов сотрудничать с Москвой в вопросах, в которых есть совпадение интересов, но не более того.