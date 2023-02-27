Эксперт Фаличев: «Артемовск будет освобожден со дня на день»

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Подмосковье сегодня

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Осталась всего одна подконтрольная ВСУ дорога к Артемовску, по которой Киев может подвозить боеприпасы своим бойцам. Об этом во время беседы с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Олег Фаличев.

Согласно словам специалиста, та единственная дорога, над которой сохранили контроль украинские военные, малоэффективна в дневное время суток, потому что находится под огнем ВС РФ. По этой причине ВСУ может подвозить боеприпасы до города только ночью.

Фаличев также добавил, что освобождение Артемовска произойдет со дня на день, но многое будет зависеть от работы артиллерии и других средств поражения.