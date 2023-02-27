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Патрушев встретился с президентом Алжира

, 19:35 Источник: РИА Новости

Патрушев встретился с президентом Алжира
Николай Патрушев. Фото: Iranian Presidency/globallook.com

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в ходе своего визита в Алжир встретился в понедельник с президентом страны Абдельмаджидом Теббуном. Как сообщила пресс-служба Совета безопасности, стороны обсудили вопросы сотрудничества в различных сферах.

«Николай Патрушев, в частности, отметил, что Россия рассматривает Алжир в качестве одного из ключевых внешнеполитических партнеров», - говорится в сообщении.

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что позиции России и Алжира по большинству аспектов международной повестки либо близки, либо полностью совпадают.

Ранее Патрушев во время встречи в Москве с главой китайской дипломатии Ван И заявил, что Кремль поддерживает позицию Пекина по Тайваню.  

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