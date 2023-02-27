Лавров прилетел с официальным визитом в Баку

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Источник: ТАСС

Глава российского МИД Сергей Лавров в аэропорту Баку. Фото: TG-канал Марии Захаровой.

Глава Российского МИД Сергей Лавров в понедельник прибыл с официальным визитом в Баку. Об этом сообщила представитель ведомства Мария Захарова.

По информации ТАСС, визит Лаврова приурочен к годовщине двусторонней декларации о союзничестве, подписанной 22 февраля 2022 года.

Как ожидается, глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Запланирована также встреча с президентом республики Ильхамом Алиевым.

Ранее в Москве состоялась встреча Лаврова с главой китайской дипломатии Ван И.