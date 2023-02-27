Политолог Марков: «Может быть, СВО закончится вообще через 10 лет»

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Источник: Общественная Служба Новостей

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Даты окончания специальной военной операции на территории Украины никто не знает, поэтому СВО может не закончиться и через 10 лет. Об этом во время беседы с Общественной Службой Новостей рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков.

Отмечается, что 24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине. Этот план подразумевает под собой прекращение боевых действий, возобновление мирных переговоров, отказ от односторонних санкций и поддержание стабильности цепочек производства с поставками.

Марков поддержал предложенный КНР план, однако отметил, что его осуществление станет возможным только тогда, когда США убедятся в том, что Киев больше не в состоянии добиться серьезного военного успеха.

Политолог также затруднился дать прогноз, когда именно закончиться спецоперация. Он уточнил, что точной даты завершения конфликта никто не знает, поэтому это может случиться и через 10 лет.