Эксперт Корчмарь: США намерены продолжать демонстрировать свою силу

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Источник: Общественная Служба Новостей

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки намерены продолжать заниматься усилением военного потенциала, открыто демонстрируя свою силу. Об этом во время беседы с Общественной Службой Новостей рассказал чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Согласно словам специалиста, приостановка участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях связано с тем, что западные страны, в частности США, продолжают наращивать свои испытания по новым видам стратегического оружия.

Как отметил Корчмарь, если страны Запада сами не желают участвовать в ДСНВ и придерживаться условий этого договора, то и России нет смысла продолжать сохранять свою позицию.

Эксперт также напомнил, что США не подписали конвенцию о запрете биологического оружия, тем самым демонстрируя свою готовность и желание заниматься усилением своего военного потенциала.