Политолог Кошкин: «НАТО мечтает иметь свою базу в Крыму»

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

Андрей Кошкин уверен, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о Крыме - это игра на чувствах россиян. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«В таком информационно-психологическом формате, Крым - это чувствительная зона для нашего политического истеблишмента, президента и российского общества. Вспомните, какой был патриотический подъем, когда вернулся Крым, как россияне радовались. Это используется в информационной плоскости - бейте россиян по чувствительной зоне. Хочу сказать, что иметь свою базу в Крыму - это мечта НАТО. Тогда акватория Черного моря будет полностью подконтрольно альянсу, как и Балтийское море».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма в состав Украины поможет установлению мира.