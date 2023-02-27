Политик Марков: «Россия готова к длительной спецоперации»

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Источник: Общественная Служба Новостей

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Россия готова к продолжительной специальной военной операции на территории Украины. Об этом во время беседы с Общественной Службой Новостей рассказал дипломат и политик Сергей Марков.

Как считает эксперт, первоочередным тезисом из обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию является тот факт, что чем сильнее страны Запада будут поддерживать и снабжать Украину вооружением, то тем дальше будет вынуждена продвигаться российская армия.

Как отметил Марков, к основным тезисам из речи президента можно также добавить то, что присоединенные территории навсегда закрепляются в составе Российской Федерации, а сама спецоперация является освободительной, потому что Украина находится в оккупации.