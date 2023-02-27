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Военный эксперт Дандыкин: Запад планирует отправить Украине дальнобойные ракеты

, 16:42 Источник: Общественная Служба Новостей

Военный эксперт Дандыкин: Запад планирует отправить Украине дальнобойные ракеты
MOD Russia / globallookpress.com

Западные страны планируют поставить Вооруженным силам Украины ракеты дальностью до 300 километров. Об этом во время беседы с Общественной Службой Новостей рассказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Согласно словам эксперта, Соединенные Штаты Америки и Евросоюз даже не скрывают своих намерений, а открыто заявляют, что могут снабдить Украину дальнобойными снарядами. Как отмечает специалист, в Италии уже спокойно говорят о том, что не исключают поставок ракет большой дальности Киеву.

При этом Дандыкин добавил, что ВС РФ научились сбивать не только ракеты, но и уничтожать сами ракетные установки.

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