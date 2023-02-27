Депутат Европарламента от Румынии Негреску поднял вопрос о защите Молдавии в случае конфликта с Россией

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Источник: RT

В Еврокомиссию направлено письмо от депутата Европарламента от Румынии Виктора Негреску, в письме поднимается вопрос о действиях ЕК по защите Молдавии в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает RT.



Румынский депутат Виктор Негреску обеспокоен судьбой Молдавии, по его мнению, как наиболее уязвимой по сравнению с другими европейскими странами, и запрашивает о конкретных мерах, которые предпримет Еврокомиссия в случае нападения России на Молдавию.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Киев запустил дезинформацию о «российском плане дестабилизации Молдавии» с целью втянуть Кишинёв в жёсткое противостояние с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что молдавские власти поддерживают антироссийскую риторику, чтобы отвести от себя обвинения за провалы во внутренней политике.

Позднее в Минобороны России сообщили, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье, МИД России предостерег киевский режим и его западных союзников от попытки дестабилизации ситуации в регионе.



