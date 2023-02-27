Политолог Марков: «Никакого правительства Украины не существует!»

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

«Bild пытается так представить, что существует правительство Украины, которое можно к чему-нибудь принудить или не принудить. Никакого правительства Украины не существует! Есть группа агентов США, которые называются правительством Украины, и решения принимают только американцы. Версии о том, что США уговаривают Зеленского к переговорам по Крыму, Киеву - это вранье и попытка представить, что существует правительство Украины, а значит - Россия напала на Украину! Это они хотят сказать».

Тем не менее Марков считает, что поставки оружия будут зависеть от результатов украинской армии в зоне СВО:

«Если ВСУ будут терпеть серьезное поражение, то Запад прекратит поставки оружия, если будут маленькие поражения, то Запад не прекратит поставки, а будет стремиться переломить ситуацию. Если Украина будет выигрывать, то Запад будет еще больше поставлять оружие. Сейчас Запад считает, что Украина выигрывает, поэтому поставки продолжаются».

Ранее газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Запад может принудить Украину к переговорам с РФ, если у ВСУ не будет успехов на линии соприкосновения до этой осени. Как утверждают осведомители издания в правительственных кругах Германии и США, Зеленскому уже ставят ультиматумы, несмотря на официальную риторику поддержки Киева.