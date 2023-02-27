Политолог Шипилин: «Поездка Байдена в Киев - это часть его предвыборной кампании»

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

globallookpress.com

Павел Шипилин считает, что для президента США Джо Байдена поддержка Украины - это шанс переизбраться на новый срок. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Очевидно, что для Байдена поездка на Украину - была частью его предвыборной кампании, которую все ждали. Вот она и началась! Для Америки войны, в которых она участвует, влияет на внутреннюю политику: либо становится президентом тот, кто ее начал, либо становится президентом тот, кто ее пообещал завершить. Внешний фактор - очень влияет на политику США. Мы сейчас сталкиваемся с этим. Чтобы мы не говорили об экологической катастрофе в Огайо, Байден предпочел Украину. Его помощники чувствуют электорат, который больше всего интересуется Украиной, чем Огайо, - я имею в виду демократов. На этих противоречиях играют республиканцы, которые выводят Байдена на чистую воду».

Ранее президент США Джозеф Байден в интервью изданию ABC News объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.