Глава МИД Франции Колонна: решительная поддержка Украине будет продолжена

Франция продолжит оказывать решительную поддержку Украине. Об этом заявила министр Европы и иностранных дел Франции Катрин Колонна, выступая на конференции по разоружению, открывшейся сегодня в Женеве, Швейцария.
Катрин Колонна сказала, что поддержка Украине продлится «так долго, как это потребуется для ее защиты и для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности».
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр ранее заявила, что Франция намерена усиливать военную помощь Украине.
Отмечается, что Франция уже поставила для Украины шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1, две системы ПВО Crotale, 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR, были направлены переносной зенитный ракетный комплекс «Мистраль» и противотанковый ракетный комплекс «Милан», около 60 бронетранспортеров, противотанковые мины HDP-2A2, топливо, снаряды, патроны, обмундирование, аптечки, сухие пайки, в планах поставка дополнительных 12 гаубиц Caesar, 12 бронеавтомобилей AMX-10RC, системы ПВО.
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