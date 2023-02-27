Сенатор Климов: США готовят на Тайване театр военных действий как на Украине

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Андрей Климов, Federation Council of Russia/Flickr.com

Вашингтон не скрывает того, что готовит на Тайване театр военных действий. Об этом заявил сенатор Андрей Климов.

«В Вашингтоне не скрывают, что там готовят театр военных действий, такой же, какой в свое время они готовили на Украине», - высказался представитель Совфеда во время брифинга 27 февраля.

Климов подчеркнул, что США продолжают вооружать Тайвань. Сенатор отметил, что для всех будет лучше, если таких зон, которые готовят Штаты, будет меньше.

Ранее секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о том, что Россия поддерживает Китай по Тайваню, Синьцзяну, Тибету и Гонконгу.