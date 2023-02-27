Военный эксперт Сивков: «Взятие Артемовска рассечет линию обороны ВСУ на две части»

Аргументы Недели → Политика 13+

Антон Николаев,

Edgar GutiÃ©rrez / globallookpress.com

Константин Сивков предположил, что если Артемовск перейдет под контроль российской армии, то у Запада возникнут вопросы о целесообразности поставок вооружения Украине. Такое мнение он высказал в прямом эфире программы «60 минут», передает издание «Аргументы недели».

«Артемовск - это важная точка в системе ВСУ. Взятие Артемовска рассекает всю линию обороны ВСУ на южную и северную части, и наши войска выходят на оперативный простор. Тогда до третьей полосы обороны - Краматорск - Славянск - Константиновка - Дружковка, - мы имеем возможность спокойно продвигаться. То, что они пытаются создать линию обороны по донбасскому и донецкому каналам, не будет серьезным препятствием. Эта дилемма у противника есть. Сдача Артемовска - это будет ударом по имиджу ВСУ. Будут серьезные сомнения в целесообразности поставки техники Украине. Я думаю, этим обусловлено то, что они так жестко дерутся за этот узел!»

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский утверждает, что бои уже ведутся почти в центре Артемовска.