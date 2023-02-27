Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта на Украине

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Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apai

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя слова Владимира Зеленского о планах встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, заявила, что Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта.

Мао Нин, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о возможной встрече политиков, предоставленную президентом Украины, подчеркнула, что позиция КНР по текущему кризису является последовательной и ясной. В ее основе находится содействие проведению мирных переговоров.

Официальный представитель китайского Министерства иностранных дел добавила, что Пекин постоянно поддерживает контакт как с Россией, так и с Украиной.