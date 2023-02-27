В США заявили о сложности реализации плана, предложенного Китаем для урегулирования ситуации на Украине

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Источник: Интерфакс

Предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине не учитывают позиции всех сторон, поэтому их будет сложно реализовать. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире NBC.

«Китайцы много проводят переговоров с русскими, но на самых высоких уровнях они не говорят с украинской стороной. Очень сложно продвигать такую мирную инициативу, когда проводится такая однобокая дипломатия», - заявил американский политик.

Он отметил, что в отношениях США и Китая действительно отмечаются проблемы в коммуникации, в настоящее время переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина не запланированы, при этом США готовы к общению, чтобы избежать эскалации и просчетов, но Китай не идет на контакт.

«Я ожидаю, что оба лидера поговорят в не столь далеком будущем», – заявил Джейк Салливан.

В ходе интервью телеканалу CNN Салливан заявил, что в случае поставок вооружения для России Китай столкнется с ответными действиями со стороны США.

24 февраля МИД КНР предложил план по урегулированию украинского кризиса, который предусматривает прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров.



