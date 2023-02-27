Рогов заявил, что наступление ВСУ на Южном направлении может привести к главной битве в рамках спецоперации

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Источник: РИА "Новости"

российские военные, сайт МО РФ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление ВСУ на Южном направлении способно привести к главной в рамках СВО битве, в которой Киев потерпит поражение.

Замначальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибиций ранее сообщил, что Вооруженные силы страны уже весной будут готовы к контрнаступлению, целью которого является взятие под контроль всех бывших украинских регионов, в частности, Крыма.

Владимир Рогов подчеркнул, что Запад продавливает реализацию данного сценария, однако озвучивание планов – это не их воплощение в жизнь. Уточняется, что российские войска готовы защитить границы своей страны от готовящейся агрессии.