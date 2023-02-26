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Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Will Oliver - Pool via CNP / globallookpress.com

Недавний визит американского президента Джо Байдена на Украину окончательно добивает его политическую карьеру. Об этом заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, слова которой приводит издание ФБА «Экономика сегодня».

Как отмечает российский политик, вместо того, чтобы заняться ликвидацией последствий техногенной катастрофы в Огайо, лидер США отправился в Киев в рамках поддержки украинской стороны. Однако, по мнению законодателя, посещение Байденом Украины является жестом для отвода внимания мировой общественности от произошедшей аварии в Соединенных Штатах.

Ковитиди также добавила, что любые заявления американского президента «политически ничтожны», а поездкой в Киев Байден окончательно уничтожил свою карьеру политика.