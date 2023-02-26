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Военный эксперт Литовкин: поставляемые Европой танки Leopard 1 на Украину не укрепят обороноспособность страны

, 22:22 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Военный эксперт Литовкин: поставляемые Европой танки Leopard 1 на Украину не укрепят обороноспособность страны
David Smith / globallookpress.com

Германия, Нидерланды и Дания решили снабдить Киев танками Leopard 1 в количестве 178 единиц, однако эта бронетехника не способна укрепить обороноспособность Украины. Об этом во время беседы с изданием ФБА «Экономика сегодня» рассказал обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Согласно словам специалиста, первый «Леопард» находится на том же уровне, что и советский танк Т-62. У этой машины нет стабилизатора ствола, а на вооружении стоит пушка L7A3 калибром 105 мм, снаряды для которой были разработаны в годы холодной войны, поэтому против современной российской бронетехники они неэффективны.

Как отметил Литовкин, Германия просто избавляется от старой рухляди, одновременно выполняя волю американской стороны.

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