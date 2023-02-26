Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Соединенным Штатам Америки удалось объединить западные государства против России, однако тем самым в РФ пришло понимание того, что коллективный Запад является настоящим врагом страны. Об этом в эфире программы «Большая игра» рассказал политолог из Вашингтона Дмитрий Саймс.

Согласно словам эксперта, которые приводит издание ФБА «Экономика сегодня», высокий уровень консолидации европейских стран против России является успехом американского президента Джо Байдена. При этом специалист отметил, что этот успех достигнут не в силу каких-то невероятных дипломатических талантов главы США, а из-за понимания Западом высоких ставок за установление нового миропорядка.

Саймс также добавил, что солидарность коллективного Запада в поддержке Украины привела к сплоченности России перед лицом внешней угрозы. Как считает политолог, США и ЕС потратили огромные средства для того, чтобы дестабилизировать российское общество, однако в настоящее время наблюдается обратный этому процесс.