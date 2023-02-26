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Российские военные сбили в Харьковской области украинский вертолет Ми-8

, 14:06 Источник: Telegram

Российские военные сбили в Харьковской области украинский вертолет Ми-8
Панцирь-С1, сайт МО РФ

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны сбили украинский военный вертолёт Ми-8 и семь беспилотников. Об этом заявили в воскресенье, 26 февраля, в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что средства ПВО сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины недалеко от населенного пункта Голубовка в Харьковской области.

Более того, за прошедшие 24 часа в районах населенных пунктов Катериновка в Херсонской области, Нововодяное, Червонопоповка и Пшеничное в Луганской Народной Республике были ликвидированы семь беспилотников ВСУ.

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