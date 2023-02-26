В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

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Источник: РИА "Новости"

громкоговоритель, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Утром в воскресенье, 26 февраля, в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Соответствующая информация содержится на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны.

Согласно последним данным, сирены сработали в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.

Уточняется, что сигнал тревоги начал звучать в украинских регионах сегодня в промежутке с 11:31 по 11:33 по московскому времени.