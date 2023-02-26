Европейские ядерные силы: что известно об арсеналах наступательных систем Англии и Франции

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Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото: Global Look Press

По данным экспертов, Франция и Великобритания по сравнению с РФ и США располагают достаточно ограниченным арсеналом стратегических наступательных систем. У вышеупомянутых европейских государств отсутствуют тяжёлые бомбардировщики и баллистические ракеты дальнего действия.

На сегодня в их арсеналах представлены только МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) для подводных лодок. Флот Великобритании располагает четырьмя атомными ракетоносцами «Вэнгард». Каждый из этих кораблей несёт до 16 МБР типа «Трайдент-2». А всего боеголовок в английских ядерных силах насчитывается 225.

Во Франции ситуация примерно та же самая. Весь ядерный арсенал размещён на субмаринах. В 1990-х годах отмечалось сокращение воздушных ядерных сил. Были сняты с вооружения баллистические ракеты наземного базирования. Шесть подводных ракетоносцев «Редутабль» заменили четырьмя субмаринами типа «Триумфан». Каждое такое судно несёт по 16 баллистических ракет типов М45 и М51 с дальностью 9000 км. На каждой из них есть по 6 разделяющихся боевых блоков. Ядерный арсенал Франции составляет 290 боеголовок. Во всяком случае, это по официальным данным.

Эксперты подчёркивают, что в составе неамериканских стратегических сил НАТО на сегодня насчитывается 515 боеголовок, базирующихся на атомных подводных ракетоносцах. Такие атомоходы могут нести боевое дежурство в Северной Атлантике и Северном море. Отечественные военные аналитики считают это серьёзной угрозой для территории РФ. Также известно, что до 2030-х годов в Британии не планируют перевооружение подводных ядерных сил. Ещё позже собираются перевооружить ракетоносцы во Франции.