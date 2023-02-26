Обозреватель Washington Post Роджин заявил, что депутаты Рады перестают верить в победу Украины

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Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Обозреватель издания Washington Post Джош Роджин заявил в воскресенье, что депутаты Верховной рады Украины в последнее время все чаще высказываются о том, что стране не победить в конфликте.

Ранее в рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис выразила мнение, что время в текущем конфликте "не на стороне Владимира Путина".

Джош Роджин отметил, что почти все официальные лица, с которыми он лично встречался в Мюнхене, с этим высказыванием не согласились. Обозреватель уточнил, что для большинства бесконечный конфликт означает победу России и потерю Украины в том виде, в котором она известна.

В Верховной раде также считают, что заявление Запада о поддержке Киева "столько, сколько потребуется" является "очень опасным". Такое мнение, в частности, выразила Елизавета Ясько, которая добавила, что "окно возможности победы закрывается". Депутат Рады Алексей Гончаренко в свою очередь заявил, что если конфликт затянется еще на несколько лет, то Украину ожидает "Пиррова победа".