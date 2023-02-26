Сенатор Цеков: Иран и КНДР достойны уважения за свои позиции

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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Federation Council of Russia / globallookpress.com

Суверенные государства Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика достойны уважения, потому что выбирают свой путь развития. Об этом во время беседы с редакцией Федерального Агентства Новостей рассказал представитель Совета Федерации РФ Александр Цеков.

Комментируя слова американского координатора Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джона Кирби, который осудил военное сотрудничество Москвы с Тегераном и Пхеньяном, сенатор отметил, что у США нет никакого права осуждать Россию.

Цеков также отметил, что американская демократия подразумевает под собой анархию, поэтому все разговоры Вашингтона о демократии дискредитируют ее «как таковую».