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Источник: Федеральное Агентство Новостей

Павел Кашаев / globallookpress.com

Для Тбилиси сотрудничество с Москвой является жизненно необходимым. Об этом во время беседы с редакцией Федерального Агентства Новостей рассказал депутат Государственной думы Российской Федерации Анатолий Вассерман.

Согласно словам парламентария, выбор Грузии занять западный вектор развития и стремление интегрироваться в НАТО не приведет страну ни к чему хорошему.

Как считает Вассерман, путь американо-европейской мечты заключается в том, чтобы регулярно съедать «кого-нибудь послабее», поэтому для Грузии это означает то, что съедят ее.

По мнению политика, для Тбилиси нет более приемлемого партнера, чем Москва, от сотрудничество с которой зависит судьба республики.