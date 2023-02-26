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Источник: Федеральное Агентство Новостей

The Presidential Office of Ukrai / globallookpress.com

Историю о вступлении Украины в Европейский союз продают населению на протяжении минимум десяти лет. Об этом во время беседы с корреспондентом Федерального Агентства Новостей рассказал политолог Иван Аркатов.

Комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что страна вступит в ЕС через два года, а в Североатлантический альянс по окончанию конфликта с Россией, эксперт отметил, что в текущем состоянии Украина никому в Европе не нужна.

Как считает Аркатов, Зеленский прекрасно понимает, что вступление Украины в НАТО и Евросоюз невозможно, но при этом ему важно озвучивать для украинского народа мечты и проговаривать основные тезисы, чтобы люди не теряли веру в них.