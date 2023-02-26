Политолог Козюлин: США и Европа теряют веру в победу Украины

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Источник: Pravda.Ru

Jens Kalaene / globallookpress.com

Соединенные Штаты Америки и Европейский союз начинают терять веру в победу украинской армии и скоро будут готовы начать переговоры с Россией. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Согласно словам эксперта, в настоящее время основное внимание руководства США приковано к Китаю и Азиатско-Тихоокеанскому региону, поэтому проблема Украины не является для американцев приоритетной. Более того, Россия показывает свою экономическую и военную устойчивость, в связи с чем в скором времени западные страны будут готовы найти компромисс в вопросе украинского конфликта.

«Проигрыш на Украине не будет большой потерей для Вашингтона. Затягивание конфликта несет больше издержек, чем переговоры с РФ», - заключил Козюлин.