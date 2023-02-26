Военный эксперт Артамонов: США и Великобритания хотят владеть судоходными путями в Черном море

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Источник: Pravda.Ru

Alexey Bartenyev / commons.wikimedia.org

Великобритания и Соединенные Штаты Америки желают взять контроль над водами Черного моря и владеть судоходными путями в его акватории. Об этом во время беседы с интернет-изданием Pravda.Ru рассказал военный обозореватель Александр Артамонов.

Согласно словам специалиста, России не получиться избежать конфликтов в акватории Черного моря из-за желания Вашингтона возродить черноморский американский флот, а также стремления Англии строить свои корабли на судоверфях в Николаеве, где они уже купили военно-морские верфи.

По мнению Артамонова, США и Великобритания хотят захватить Одессу, взять в клещи Крымский полуостров и контролировать судоходные пути в Черном море. Он отметил, что Россия не может позволить этому случиться.