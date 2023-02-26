Эксперт Корнев: передаваемое вооружение Украине становится оружием ВСУ, а не страны-производителя

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ПолитЭксперт

Federico Gambarini / globallookpress.com

Передаваемые системы вооружений Киеву становятся оружием Вооруженных сил Украины, а не тех стран, которые эти вооружения предоставили. Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказал редактор сайта MilitaryRussia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

Согласно словам специалиста, новости о поставках любых видов вооружения Украине стоит воспринимать спокойно, не нервничая. Он отметил, что как только западное оружие попадает в руки Киева, то оно моментально перестает быть западным. Поэтому разговоры о том, что украинская сторона владеет британскими или американскими ракетами не соответствуют реальности.

«Это украинские ракеты, произведенные Вашингтоном или Лондоном, переданные ВСУ. Ими распоряжается именно Украина», - подытожил Корнев.