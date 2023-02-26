Военный эксперт Корнев: для эффективной защиты объектов Крыма от британских ракет необходимо их «панцеризировать»

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: ПолитЭксперт

MOD Russia / globallookpress.com

В целях организации эффективной противовоздушной защиты критически важных объектов Крыма, России необходимо эти объекты «панцеризировать». Об этом во время беседы с интернет-изданием «ПолитЭксперт» рассказал редактор сайта MilitaryRussia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

Согласно полученной информации из материала Times, Украина планирует атаковать цели в Крыму с применением ракет большой дальности, которые ей предоставит Великобритания. Как уточняется, речь идет о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью в 241 километр и авиационных снарядах Storm Shadow, которые поражают цели на расстоянии около 563 километров.

По словам специалиста, в случае возникновения реальной угрозы Россия может применить против британских ракет несколько систем ПВО. Он уточнил, что для ликвидации ракет на дальней дистанции используются комплексы C-400 и С-300, на средней применяется ЗРК «Бук», а на последнем рубеже в ход идут ЗРК «Тор» и «Панцирь».

При этом Корнев отметил, что в целях создания эффективной противовоздушной обороны России нужно «панцеризировать» все критически важные объекты полуострова.

«Нужно ставить ЗРПК рядом с ключевыми зданиями и создавать эшелонированную, пересекающуюся оборону. Зоны действия зенитных комплексов, системы обороны должны друг друга дублировать, пересекаться», - заключил эксперт.