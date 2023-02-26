Политолог Ордуханян: между Россией и странами Запада могут начаться «инфраструктурные войны»

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Источник: ПолитЭксперт

Bulkin Sergey / globallookpress.com

Россия стоит на пороге начала инфраструктурных войн со странами Запада из-за диверсии на «Северных потоках». Об этом в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал политолог Рафаэль Ордуханян.

Согласно словам специалиста, которые приводит интернет-издание «ПолитЭксперт», в настоящее время между Россией и западным миром информационная борьба, однако произошедший инцидент с «Северными потоками» может послужить началом нового этапа конфликта.

Комментируя опубликованное американским журналистом Сеймуром Хершем расследование, согласно которому подрыв трубопроводов был спланирован и осуществлен ВМС США, Ордуханян отметил, что Россия имеет право на ассиметричный ответ американской стороне.