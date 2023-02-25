Эрдоган и Алиев во время встречи в Стамбуле обсудили вопросы нормлизации отношений Баку и Еревана

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Источник: ТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев. Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/globallook.com

В субботу в Стамбуле прошла встреча президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Азербайджана Ильхама Алиева. Как сообщила пресс-служба азербайджанского лидера, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также отношения Баку и Еревана.

«В ходе беседы были обсуждены перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в политической, экономической, торговой, энергетической, военной и военно-технической сферах. Главы государств также провели обмен мнениями о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и мирной повестке дня», - сказано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Эрдоган выразил благодарность Азербайджану за поддержку после разрушительных землетрясений. Баку предоставил Турции гуманитарную помощь, которая оценивается в 15 млн долларов.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван получил от Баку заверения о готовности к диалогу по Карабаху.