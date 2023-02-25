Минфин США: Вашингтон ввёл санкции против 80% российского банковского сектора

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Рубль, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Министерство финансов США опубликовало документ, содержащий статистику по антироссийским санкциям – Вашингтон ввёл ограничительные меры против 80% банковского сектора России с начала СВО, рестрикции пришлись на 2,4 тыс. физических лиц.

«Более 80% банковского сектора России по размеру активов находятся под санкциями США, включая 10 крупнейших российских банков», - сообщили в министерстве.

Американское ведомство также проинформировало, что после начала спецоперации более 1 тыс. иностранных компаний прекратили или приостановили свою деятельность на территории Российской Федерации.

Ранее посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у Соединенных Штатов и их партнеров ничего не получается с санкционным «удушением» Российской Федерации.