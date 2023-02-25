Рогов: западные санкции показали признание Запорожской АЭС за Россией

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Источник: РИА Новости

Запорожская АЭС, Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил РИА Новости, что западные санкции против Запорожской АЭС отражают признание предприятия за Россией.

Запад смирился с переходом ЗАЭС под покровительство России и решил ввести санкции, так как в случае непризнания станции российской, ограничения введены бы не были, сообщил Рогов.

Рестрикции против АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС» были введены министерством финансов США 24 февраля.

Ранее Рогов информировал, что руководство Украины готовит сценарий по дискредитации работы ЗАЭС.