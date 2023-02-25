Сенатор Клишас: решение ФАТФ приостановить членство России выгодно западным странам и прежде всего США

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Сенатор Андрей Клишас, Pavel Kashaev / globallookpress.com

Решение Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, ФАТФ) приостановить членство России в организации выгодно западным государствам и прежде всего Соединенным Штатам. Соответствующую точку зрения выразил представитель Совета Федерации Андрей Клишас.

«Приостановка участия России в ФАТФ выгодна западным странам и прежде всего США», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного сенатора.

По его словам, Североатлантический альянс «давно использует террористов по всему миру для решения своих геополитических задач». Ослабление контроля за финансированием терроризма играет на руку планам Вашингтона, отметил Клишас.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, член Совфеда Владимир Джабаров указал на то, что председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт использует «мерзкую тактику», сдвигая российских ораторов в самый конец списка.