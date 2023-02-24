Страны G7 сожалеют по поводу приостановки России участия в ДСНВ

Страны «Большой семёрки» выражают сожаления из-за приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается в заявлении глав государств G7.
«Мы глубоко сожалеем в связи с решением России приостановить исполнение нового ДСНВ», - говорится в заявлении.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно также выразил сожаление альянса о решении РФ приостановить участие в ДСНВ.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).