Страны G7 сожалеют по поводу приостановки России участия в ДСНВ

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Российский ракетный комплекс, MOD Russia / globallookpress.com

Страны «Большой семёрки» выражают сожаления из-за приостановки участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщается в заявлении глав государств G7.

«Мы глубоко сожалеем в связи с решением России приостановить исполнение нового ДСНВ», - говорится в заявлении.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно также выразил сожаление альянса о решении РФ приостановить участие в ДСНВ.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).